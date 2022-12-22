Министр культуры Ольга Любимова назвала страны, в которых популярны российские анимационные фильмы

«Роскино» участвует в международных рынках аудиовизуального контента, потому что наше кино, а особенно нашу анимацию, очень любят и ждут арабские страны, Китай, очень любит Корея, она там очень популярная. Если говорить вообще о работе со странами ШОС и БРИКС, то здесь работа не прекращалась. <...> Таиланд, например, очень любит и российскую анимацию, и очень сильные музеи Бангкока, которые готовы к совместным экспозициям», — сказала министр в эфире телеканала «Россия 24».





По словам министра, несмотря ни на что, Россия открыта к международному культурному диалогу; «отменяя» российскую культуру, недружественные страны в первую очередь «обкрадывают сами себя».





Фото: Минкультуры РФ