Большой театр поставил оперу Антона Рубинштейна «Демон»

22.12.2022

Большой театр поставил оперу Антона Рубинштейна «Демон»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 22 декабря на Новой сцене первую оперную премьеру сезона. Это постановка оперы «Демон» Антона Рубинштейна (1829-1894), сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Премьера оперы «Демон» состоялась в 1875 году в Петербурге.

Последующие постановки на сцене Большого театра были осуществлены в 1904, 1932, 1937, 1942 годах. Последний раз опера «Демон» ставилась в Большом в 1953 году и продержалась в репертуаре до 15 ноября 1959 года.

Спустя более 60 лет на подмостки Большого театра вновь возвращается опера «Демон».

Дирижером-постановщиком нового спектакля стал Артем Абашев, режиссером-постановщиком — Владиславс Наставшевс, он же в афише значится и как сценограф, и как художник по костюмам (вместе с Майей Майер).

Главные партии в разных составах исполняют Александр Краснов, Андрей Потатурин, Василий Соколов (Демон); Светлана Лачина, Екатерина Морозова, Ольга Селиверстова и другие.

Фото: Pixabay