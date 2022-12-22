Большой театр поставил оперу Антона Рубинштейна «Демон»

«Премьера оперы «Демон» состоялась в 1875 году в Петербурге.





Последующие постановки на сцене Большого театра были осуществлены в 1904, 1932, 1937, 1942 годах. Последний раз опера «Демон» ставилась в Большом в 1953 году и продержалась в репертуаре до 15 ноября 1959 года.





Спустя более 60 лет на подмостки Большого театра вновь возвращается опера «Демон».





Дирижером-постановщиком нового спектакля стал Артем Абашев, режиссером-постановщиком — Владиславс Наставшевс, он же в афише значится и как сценограф, и как художник по костюмам (вместе с Майей Майер).





Главные партии в разных составах исполняют Александр Краснов, Андрей Потатурин, Василий Соколов (Демон); Светлана Лачина, Екатерина Морозова, Ольга Селиверстова и другие.





Фото: Pixabay