Солисты оркестра Большого театра выступили для ветеранов и российских военнослужащих

22.12.2022

Солисты оркестра Большого театра выступили для ветеранов и российских военнослужащих

Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выступлений этого года в поддержку участников СВО.

Ансамбль солистов оркестра Большого театра «Коктейль классик» под руководством Кирилла Носенко исполнил шедевры классической музыки и мелодии из любимых кинофильмов. Также для военнослужащих поэтесса Елизавета Клещева прочитала стихи.

Концерт организовало Российское духовое общество совместно с Благотворительным фондом имени Андрея Рублева и Музеем музыки.

Фото: Минкультуры РФ