Солисты оркестра Большого театра выступили для ветеранов и российских военнослужащих

Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря...
Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову....
Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выс...
20 декабря программа «Корабли для уникальных людей» музея-заповедника «Музей Мирового океана» собрал...
Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря...
Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову....
Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выс...
20 декабря программа «Корабли для уникальных людей» музея-заповедника «Музей Мирового океана» собрал...
До 25 декабря на базе Севастопольского государственного университета работает временная выставка «Ар...
В Рязани откроется региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Он станет вторы...
Премьера приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» 21 ...
За первый уик-энд в прокате блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал в странах СНГ почти 166 млн рубл...
Руководители подведомственных Министерству культуры Российской Федерации научных и образовательных о...
Список любимых зарубежных новогодних и рождественских кинокартин российских зрителей составил телека...
Слово уходящего года по версии научного заведения связано с историей и переосмыслением прошлого, г...
Директор музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова и генеральный директор Донецкого респуб...
Адвокат Сол Гудман из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» стал ролью всей жизни а...
Стали известны величайшие актеры всех времен по версии Empire. Полный список приведен на с...
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоится 19 января на стриминге «Кинопоиск». Ролик опубликован...
Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечать...
После премьеры фильма Джеймса Кэмерона в соцсетях начали появляться негативные отзывы представителей...
Число учреждений культуры Свердловской области, присоединившихся к проекту «Пушкинская карта», вырос...
Государственный Эрмитаж открыл к 1100-летию крещения Алании выставку о ее истории и культу...
22.12.2022