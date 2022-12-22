Стали известны подробности продажи Тимуром Бекмамбетовым киностудии Bazelevs

Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом новая владелица рассказала РБК.





Сумма сделки не разглашается. По словам Рустамовой, она прошла «на рыночных условиях», у нее и второго совладельца будет по 50%. В покупку вложили выручку за текущий год, включая сборы от проката «Елок 9» и других лент, средства от продажи прав на контент для стримингов и других онлайн-площадок и ТВ-прав, уточнила она. Рустамова останется генпродюсером и будет отвечать за создание контента и развитие компании, Асадов станет гендиректором и сосредоточится на операционном управлении.





Бекмамбетов продал только российскую компанию ООО «Базелевс», за которой остались права на русскоязычный контент. Он сохранил за собой продакшен-студию в Лос-Анджелесе, которая существует с 2006 года. Бекмамбетов продолжит работать с компанией в РФ как нанятый режиссер и сценарист мультфильма «Ходжа Насреддин», сказала Рустамова. В 2023-м студии ждет ребрендинг, который может затронуть одну из них или обе компании.





Причиной продажи Рустамова назвала желание основателя Вazelevs отойти от управленческих дел и погрузиться в творческую работу, связанную с написанием сценариев и постановкой фильмов. По ее словам, Бекмамбетов несколько лет назад решил продать студию и уже обсуждал вопрос с некоторыми участниками рынка. Он выбрал руководителей компании по итогам проката девятых «Елок», которые они спродюсировали. Фильм заработал 370 млн рублей.





Студия Bazelevs появилась в 1994 году. Среди ее проектов — «Ночной дозор» и его сиквел «Дневной дозор», новогодняя франшиза «Елки», трагикомедия «Горько!» и др.





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