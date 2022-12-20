Именитые режиссеры выбрали лучшие фильмы 2022 года по просьбе Variety

20.12.2022
Журнал опубликовал эссе 20 постановщиков, включая Гильермо дель Торо, Одри Диван, Уэса Андерсона, Лину Данэм, в которых они объяснили свой выбор.
Дель Торо («Пиноккио») остановился на фильме «Элвис» База Лурмана, который назвал обворожительным. По его мнению, постановщик и исполнитель главной роли Остин Батлер «демонстрируют потрясающий мир, преображающий талант Элвиса».
Обладательница «Золотого льва» за ленту «Событие» Одри Диван выбрала фильм соотечественницы Элис Диоп «Сент-Омер». Он рассказывает о суде над молодой женщиной, обвиненной в убийстве дочери. Диван считает, что картина «изящно и радикально ставит под сомнение нашу способность судить».
Уэс Андерсон («Французский вестник») назвал «Белый шум» Ноа Баумбаха одним из «самых литературных (и ориентированных на язык) масштабных полунаучно-фантастических блокбастеров. Он отметил загадочность и поэтичность фильма.
Лина Данэм («Девочки») предпочла «Ее правду» («Она сказала») Марии Шредер. По ее мнению, Шредер стала идеальной постановшицей фильма про «ужасы Харви Вайнштейна», представленные сквозь призму женской логики.
Среди других выбранных фильмов: «Целиком и полностью», «Нет», «Солнце мое», «Треугольник печали» и др.
Фото: кадр из фильма «Сент-Омер»