В кинотеатре «Иллюзион» пройдут дни узбекского кино

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Об этом сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на заседании...
Режиссер ответил на сожаления актера, который отказался от роли в «Аватаре» и не получил гонорар $...
Завершился первый этап социальной программы декабрьских выездных спектаклей Театра кукол имени Образ...
Лауреатов Первой театральной премии в 31-й раз наградили в Москве, сообщила пресс-служба проекта. ...
Завершился четвёртый Культурный марафон — ежегодный просветительский проект Яндекса при поддержке Ми...
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24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.
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20.12.2022
Программа подготовлена Агентством кинематографии Республики Узбекистан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента кинематографии и цифрового развития.
Зрителям будут представлены четыре картины, снятые за последние два года, разных жанров и стилистики, по которым можно получить впечатление - на что похоже современное узбекское кино.
В программе историческая драма о столкновении старого и нового укладов жизни («2000 песен Фариды»), победитель кинофестиваля стран тюркского мира «Коркут Ата» («Судьба женщины»), военная драма о судьбах людей, попавших в жерло сирийских военных конфликтов («Неволя») и мелодрама о жизни пожилой театральной актрисы («Дорога в никуда»).
Фото: Минкультуры РФ