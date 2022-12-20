В кинотеатре «Иллюзион» пройдут дни узбекского кино

В кинотеатре «Иллюзион» пройдут дни узбекского кино

20.12.2022

24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.