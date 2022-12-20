Ансамбль современной хоровой музыки Altro coro дал два сольных концерта в Будапеште

Концерты прошли в Музыкальной академии Ференца Листа и в Свято-Успенском кафедральном соборе – главном храме Венгерской епархии Русской православной церкви. Ансамбль прибыл в Венгрию по приглашению митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева).

В программе 16 декабря прозвучали сочинения русских и европейских композиторов С. Рахманинова, А. Пярта, Э. Эшенвалдса, П. Дюсапена, Д. Макмиллана, Д. Тавенера. А 17 декабря – русская духовная музыка С. Рахманинова, Н. Голованова, А. Кастальского, П. Чеснокова, В. Калинникова. Концертная программа получила название «Сергей Рахманинов и его современники» и была приурочена к 150-летию со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.

В Музыкальной академии Ференца Листа в программе, названной «От Рахманинова до Пярта. Антология духовной музыки ХХ века», вместе с сочинениями Рахманинова и Арво Пярта прозвучали произведения современного латвийского композитора Эрикса Эшенвалдса, француза Паскаля Дюсапена, шотландца Джеймса Макмиллана, англичанина Джона Тавенера.

Фото: Минкультуры РФ