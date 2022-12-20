Съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым завершились в Москве

Драма дебютирует эксклюзивно на стриминге Premier в наступающем году, сообщил «БК».





Съемки стартовали в октябре и прошли в Москве и Мособласти. Всего в проекте под рабочим названием «Гнать» будет шесть эпизодов.





Действие разворачивается в городке, жизнь которого строится вокруг аффинажного завода. В 90-е здесь процветала преступность. Сегодня рабочие регулярно получают зарплаты, а предприятие контролирует процветающая группа людей. Местный по кличке Цыган (Федор Федотов) не верит в честность руководства и угоняет машины у «заслуживших» этого. Он хочет отомстить за смерть отца, работавшего на этом заводе, но не знает имен виновников. Все меняется, когда встречаются Цыган, бывший директор завода и неформальный глава города (Меньшиков), вернувшийся из изгнания, и действующий руководитель (Филипп Янковский), давно ставший одним из винтиков системы.





Режиссер — Динар Гарипов («Территория»). Производством шоу занимается Good Story Media.





Фото: Pixabay