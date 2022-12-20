Театр Алексея Рыбникова отметит 30-летие тремя постановками

Рок-оперу «Юнона и Авось», драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» и музыкальную сказку «Волк и семеро козлят» представят в театре «Градский Холл», сообщается в пресс-релизе.





23 декабя покажут авторскую версию «Юноны и Авось» режиссера Александра Рыхлова. Премьера постановки прошла в 2009 году во Франции. Роли исполняют Никита и Александр Поздняковы, Светлана Бакаева, Анна Буркина и др. Первая версия оперы в постановке Марка Захарова дебютировала в 1981 году в Ленкоме, где ее показали более тысячи раз.





24 декабря дадут оперу-драму «Le prince André» по «Войне и миру» Льва, Толстого, в которой также звучат цитаты из дневников Наполеона и указов Александра I. В ролях — Никита Поздняков, Валерия Воробьёва, Роман Орлов.





25, 29, 30 декабря и 5, 6, 7 января представят шоу для всей семьи «Волк и семеро козлят» в постановке Рыхлова, главрежа Театра Рыбникова, с участием ведущих артистов.





Билеты доступны на сайте театра.





Фото: Евгений Люлюкин