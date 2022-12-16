Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон рассказал о кастинге на роль Джеймса Бонда

16.12.2022
Сэм Уортингтон, сыгравший Джейка Салли в дилогии «Аватар», поделился с Variety воспоминаниями о пробах на главную роль в «Казино «Рояль».
Актер вошел в короткий список претендентов вместе с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем. Одним из заданий была съемка в смокинге агента 007, который ему не подошел. Уортингтон признался, что показал бы шпиона убийцей, но не смог бы избавиться от жизнерадостности. В итоге персонажа сыграл Дэниел Крэйг.
Уортингтон отметил похожий подход продюсеров бондианы Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона к развитию шпионской франшизы и режиссера Джеймса Кэмерона — к созданию «Аватара». Они увлечены историями и исследуют все, что может быть с ними связано, рассказал собеседник журнала.
«Аватар: Путь воды» уже появился на широких экранах в большинстве стран. В России фильм официально не выйдет, однако некоторые киносети планируют неофициальные показы качественных копий.
Фото: кадр из «Аватара»