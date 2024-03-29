Эмир Кустурица не исключил получения в будущем российского гражданства

В интервью агентству Кустурица признался, что очень любит Россию.«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно <...> Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданинСербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — приводит агентство слова кинематографиста.Эмир Кустурица не исключил сотрудничества в дальнейшем с другим популярным в России сербом — актером Милошем Биковичем.