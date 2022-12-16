Опубликован трейлер драмеди «Появление» с Мишель Уильямс в роли скульптора
Опубликован трейлер драмеди «Появление» с Мишель Уильямс в роли скульптора
16.12.2022
Первый ролик по фильму Showing Up появился на официальном ютьюб-канале американской киностудии А24.
Главная героиня готовится к открытию нового выставочного проекта. Она пытается балансировать между своими занятиями скульптурой, семьей, дружбой и бытом.
Вместе с Уильямс («Семь дней и ночей с Мэрилин») в комедийной драме снялись Хонг Чау («Кит»), Джон Магаро («Звоните Джейн»), André 3000 («Джими Хендрикс»), Джадд Херш («Фабельманы»).
Постановкой ленты занималась Келли Райхардт по сценарию, разработанному ею совместно с давним соратником Джонатаном Рэймондом («Милдред Пирс»).
Showing Up дебютировал на Каннском кинофестивале в мае. Фильм участвовал в конкурсной программе. Райхардт получила награду «Золотой наставник». Релиз кинокартины назначен на весну будущего года. Точная дата премьеры пока не сообщается.