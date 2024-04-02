Дни музыки и литературы пройдут на выставке «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ пройдут Дни музыки и литературы.



Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников» и реализуется Министерством культуры России, Минпросвещения, Роскультпроектом и Российским фондом культуры.



В рамках проекта школьники узнают интересные факты из жизни великих писателей, композиторов, об истории создания Гимна России.



Для детей проведут мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии. Для незрячих детей состоятся занятия по изготовлению закладки для книги.



Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля 2024 года. Глава государства также поручил представить предложения о создании в Москве Национального центра «Россия» с филиалами в субъектах страны.









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