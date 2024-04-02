Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 23 июня

Стали известны даты проведения 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF).



Киносмотр пройдет с 14 по 23 июня, сообщает оргкомитет мероприятия.



Прием заявок на участие в смотре стартовал в середине декабря 2023 года. К концу марта организаторы получили свыше 3,3 тысячи работ из 105 стран и регионов мира.



В конкурсной программе кинофестиваля традиционно примут участие российские фильмы.



Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В жюри фестиваля в разное время состояли Оливер Стоун, Карен Шахназаров, другие известные кинематографисты.









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