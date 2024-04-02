В Якутии скончалась оперная певица Нина Чигирева

В Якутии скончалась оперная певица, заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева.



Артистка умерла на 70-м году жизни, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.



Министр отметил, что своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления, приобщала их к миру высокого искусства.



«Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния. Якутская певица выступала не только на подмостках якутского музыкального театра, Театра оперы и балета, но и на лучших сценических площадках мира, покоряя своим талантом любителей классической музыки», — говорится в сообщении.



Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.









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