В Якутии скончалась оперная певица Нина Чигирева

02.04.2024

В Якутии скончалась оперная певица Нина Чигирева
В Якутии скончалась оперная певица, заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева.

Артистка умерла на 70-м году жизни, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.

Министр отметил, что своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления, приобщала их к миру высокого искусства.

«Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния. Якутская певица выступала не только на подмостках якутского музыкального театра, Театра оперы и балета, но и на лучших сценических площадках мира, покоряя своим талантом любителей классической музыки», — говорится в сообщении.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.


Фото: Pixabay.com