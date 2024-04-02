В Якутии скончалась оперная певица Нина Чигирева

02.04.2024
В Якутии скончалась оперная певица, заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева.
Артистка умерла на 70-м году жизни, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.
Министр отметил, что своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления, приобщала их к миру высокого искусства.
«Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния. Якутская певица выступала не только на подмостках якутского музыкального театра, Театра оперы и балета, но и на лучших сценических площадках мира, покоряя своим талантом любителей классической музыки», — говорится в сообщении.
Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.
Фото: Pixabay.com