Режиссер Пэтти Дженкинс отреагировала на слухи об уходе из «Чудо-женщины 3»

Постановщица первых двух фильмов о Диане Принс прокомментировала в соцсетях сообщения о закрытии проекта на фоне масштабных перемен в DC.





Судьба триквела Wonder Woman остается под вопросом, поскольку официальных комментариев от DC Studios и WBD до сих пор нет. В последние недели СМИ со ссылками на инсайдеров сообщали, что проект похоронен из-за несоответствия новым планам развития киновселенной DC. Также говорилось об отказе постановщицы переделывать сценарий ленты и ее уходе из-за несогласия с курсом новых руководителей студии Джеймса Ганна и Питера Сафрана.





Дженкинс решила ответить на слухи и обвинения в «убийстве проекта». Она подчеркнула, что не выходила из него и была готова рассматривать все предложения по триквелу. Но режиссер пришла к пониманию: «Сейчас фильм просто не может быть снят». По ее словам, студия DC переживает серьезные перемены и не может решиться на создание третьей части.





Вместе с тем Дженкинс отметила, что не хочет, чтобы история Чудо-женщины закончилась на негативе.





«Я желаю ей светлого будущего, со мной или без меня», — заключила кинематографистка.





Сейчас Петти Дженкинс работает над фильмом Rogue Squadron по «Звездным войнам». Он находится в производстве.





Фото: кадр из «Чудо-женщины»