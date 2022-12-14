Министр культуры РФ и директор Бюро культуры, спорта и туризма правительства Гонконга договорились о развитии сотрудничества в сфере культуры и искусства

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с директором Бюро культуры, спорта и туризма правительства Гонконга Кевином Еунгом на полях Азиатского форума культурного сотрудничества в Гонконге.

Ольга Любимова поблагодарила коллегу за приглашение на форум и отметила высокий уровень организации мероприятия.

«Пандемия внесла коррективы и меняла наши планы. С другой стороны, она многому научила нас. Например, работать онлайн. Тем не менее нам важен привычный формат живого диалога», – сказала глава Минкультуры России.

Министр напомнила, что российско-гонконгское сотрудничество имеет добрые традиции: подписанный в 2011 году Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством по делам гражданской администрации правительства Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики позволил существенно расширить взаимодействие в сфере культуры и искусства. В документе отражены основные направления культурных обменов между странами, развитие сотрудничества в области музыки, театра, изобразительного искусства, народного творчества, охраны и реставрации памятников, библиотечного и музейного дела, а также развитие прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, развитие связей в области кинематографии.

Ольга Любимова отдельно отметила возможности для совместного кинопроизводства, в том числе в области анимации. Российские кинематографисты на протяжении почти 10 лет принимали участие в крупнейшем в Азиатском регионе Международном кинорынке FILMART, считая его одной из основных площадок Азии. Китайским детям хорошо известны российские «Смешарики», а зрителям постарше – фильмы «Притяжение» Федора Бондарчука, «Лед» Олега Трофима и «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Салют-7» Клима Шипенко.

Кевин Еунг поддержал российского министра. Он заявил, что на гонконгском рынке приветствуют российскую высококачественную кинопродукцию, и обратил внимание, что в Гонконге призывают местных режиссеров сотрудничать с зарубежными партнерами.

«Что касается российского кинематографа, отмечу, что в Гонконге есть рынок для него, и, в частности, на кинофестивали приезжали представители российского кинематографа и показывали российское кино. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этой области. Кроме того, мы надеемся, что если будет такая возможность, то и гонконгские фильмы будут показаны в России», – сказал господин Еунг.

Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии музейных обменов. Кевин Еунг высоко оценил экспозиции российских учреждений.

Кевин Еунг подчеркнул, что Гонконг стремится стать центром культурных обменов как между Востоком и Западом, так и между Китаем и остальным миром. Стороны согласились, что наращивание взаимодействия в области культуры будет способствовать углублению дружбы и взаимопонимания.

По итогам встречи было решено изучать возможности для дальнейшего сотрудничества между Россией и Гонконгом, поощрять сотрудничество между учреждениями культуры и обмениваться информацией о кинематографических мероприятиях.

Фото: Минкультуры РФ