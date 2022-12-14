В концертном зале П. И. Чайковского к 90-летию Щедрина пройдет юбилейный концерт

14.12.2022
Юбилейные концерты Родиона Щедрина, крупнейшего отечественного композитора, живого классика, – добрая традиция Московской филармонии: с 2007 года они проводятся каждые пять лет. Среди их постоянных участников – дирижер Валерий Гергиев, оркестр Мариинского театра, пианист Денис Мацуев, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей». Панораму основных жанров творчества Щедрина – концерт для фортепиано с оркестром, хоровая музыка, концерт для оркестра, балет – они представляют в день 90-летия композитора. Юбилейные торжества в 2022 году пройдут при поддержке Росконцерта.
В этот раз Валерий Гергиев так же проведет вечер за пультом, представляя публике лучшие сочинения Родиона Щедрина. Три из них, можно сказать, из разряда визитных карточек композитора: «Кармен-сюита», «Озорные частушки» и сюита из балета «Конек-Горбунок».