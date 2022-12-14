В концертном зале П. И. Чайковского к 90-летию Щедрина пройдет юбилейный концерт

В день 90-летия выдающегося композитора на сцену концертного зала имени П. И. Чайковского выйдут симфонический оркестр Мариинского театра, академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев.

Юбилейные концерты Родиона Щедрина, крупнейшего отечественного композитора, живого классика, – добрая традиция Московской филармонии: с 2007 года они проводятся каждые пять лет. Среди их постоянных участников – дирижер Валерий Гергиев, оркестр Мариинского театра, пианист Денис Мацуев, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей». Панораму основных жанров творчества Щедрина – концерт для фортепиано с оркестром, хоровая музыка, концерт для оркестра, балет – они представляют в день 90-летия композитора. Юбилейные торжества в 2022 году пройдут при поддержке Росконцерта.

В этот раз Валерий Гергиев так же проведет вечер за пультом, представляя публике лучшие сочинения Родиона Щедрина. Три из них, можно сказать, из разряда визитных карточек композитора: «Кармен-сюита», «Озорные частушки» и сюита из балета «Конек-Горбунок».

Завершит программу Второй фортепианный концерт, в свое время шокировавший публику соединением элементов додекафонии и джаза, его исполнит Денис Мацуев – еще один из музыкантов ближайшего круга Родиона Щедрина. В этом сочинении композитор особенно ярко показал себя как смелый экспериментатор, чьи поиски продолжаются и сегодня.





Фото: Минкультуры РФ