Вышли первые рецензии кинокритиков на фильм «Аватар: Путь воды»

Фото: кадр из трейлера «Аватара 2»

На момент написания заметки рейтинг The Way of Water на Rotten Tomatoes составил 84% на основе 88 ревью. На Metacritic фильм набрал 72 балла из 100 на основе 43 рецензий.Большинство критиков положительно оценили «Аватар 2». Рецензенты, в том числе с негативными отзывами, обратили внимание на потрясающие визуальные решения и спецэффекты. Особой похвалы удостоились подводные сцены.Ник Де Семлен (Empire) назвал сиквел «фантасмагорическим, полностью захватывающим сном наяву, в котором постоянно на экране происходит что-то невероятное».Лиам Кроули (ComicBook) заявил, что «слова не воздают должное «Аватару 2». По его словам, в нем есть все характеристики кинотеатрального опыта, который случается лишь однажды в жизни. При этом зрители могут наслаждаться тем, что история получит продолжение.Кейтлин Бут (Bleeding Cool) считает, что The Way of Water борется с тяжестью 13 лет ожиданий и остается посредственностью» во всем, что не касается визуальных эффектов.Ник Роджерс Джеймс отметил, что режиссер всегда выходил за рамки возможного, а в тот раз «он запечатал себя внутри». «Если сиквелы «Аватара» будут продолжаться в том же духе, намерение Кэмерона снять еще три таких фильма представляет собой поистине удручающую режиссерскую эпитафию», — добавил автор Midwest Film.«Путь воды» — это волна будущего, накатывающая вне зависимости от того, нравится вам это или нет», — заключила Стефани Захарек из журнала «Тайм».Премьера фильма состоится с 14 по 16 декабря в разных странах.