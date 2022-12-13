Второй сезон «Вампиров средней полосы» дебютировал на Start

13 декабря в российском онлайн-кинотеатре появилась первая серия нового сезона детективной драмеди во главе с Юрием Стояновым.



Всего зрителей ждет восемь эпизодов, которые будут выходить по вторникам. Финал покажут в последний день января 2023 года.





В сиквеле оригинального шоу смоленские вампиры под руководством Святослава Вернидубовича сталкиваются с серьезным намерением нового хранителя чипировать их, а также с новыми таинственными убийствами, за расследование которых берется Аннушка вместе с приезжим следователем.





Создателем и сценаристом «Вампиров» выступает Алексей Акимов. Во втором сезоне аудиторию ждет рекаст — сотрудницу угрозыска и вампиршу Анну Петровну сыграла Анастасия Стежко вместо покинувшей в связи с СВО проект Екатерины Кузнецовой. К ролям вернулись Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Артем Ткаченко и др.





Чтобы напомнить зрителям события предыдущих эпизодов, стриминг выпустил рекап, оформленный в виде комментариев к футбольному матчу.



