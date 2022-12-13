Анонсированный в 2017 году новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в 2023-м

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14 июля в широком прокате появится полнометражный мультфильм по книге Ёсино Гэндзабуро 1937 года. В центре истории — подросток Коперу, который после смерти отца оказывается на воспитании в доме дяди. Каждый день он оставляет записку, в которой делится с племянником своими взглядами на разные жизненные вопросы. Коперу размышляет над ними и обсуждает с друзьями.В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, однако через три года решил сделать еще одну работу. В 2017-м анонсировали мультфильм «Как поживаете?», работа над которым продлилась дольше обычного.Режиссер-аниматор за годы творчества получил немало наград в Японии и за рубежом, включая «Золотого медведя» Берлинале и «Оскара». Среди его работ, ставших культовыми: «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками».