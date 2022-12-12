Музыка тувинского композитора вышла на фирме «Мелодия»

Сочинения композитора были записаны в июле 2022 на базе Красноярской краевой филармонии в рамках проекта «Музыкальное наследие «Енисейская акварель Владимира Тока» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программу исполнил Красноярский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Мосенкова. В нее вошли шесть произведений композитора: симфония №2 «Таежная», концерт для скрипки с оркестром №2, хореографическая сюита «Молодежная», концертный вальс, романс «Дуруяа», ноктюрн для гобоя, фортепиано и струнного оркестра.





В записи приняли участие солисты – лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка), Карина Ховалыг (сопрано) и Алексей Балашов (кларнет). Звукорежиссером выступил Алексей Барашкин – специалист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.





«Наша задача – стать проводниками в мир тувинской симфонической музыки для самой широкой аудитории. Уверен, что эта запись – лишь первый шаг к переосмыслению всего музыкального академического наследия этого уникального региона Енисейской Сибири», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.





Живое исполнение произведений состоялось на первых гастролях Красноярского академического симфонического оркестра в Республику Тыва 22 сентября на сцене Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола г. Кызыла.



