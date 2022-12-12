Пушкинский музей представляет серию встреч в экспозиции выставки «Кабинет редкостей» в Главном здании

Выставка «Кабинет редкостей» знакомит посетителей музея с интересными, редко экспонируемыми произведениями из фондовых хранилищ. Название выставки отсылает к Кабинету изящных искусств и классических древностей Московского университета, созданному в 1850-х годах и ставшему одним из предшественников ГМИИ им. А.С. Пушкина.

На выставке представлены произведения западноевропейского искусства – работы XV–XVIII веков из Германии и Нидерландов. Впервые после комплексной реставрации зрителям демонстрируются алебастровый рельеф «Рождество Христово» и полихромная деревянная скульптура, изображающая архангела Михаила.

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