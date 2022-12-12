Редкую работу Василия Перова выставили на аукционе в Москве за $900 тыс.

12.12.2022
12 декабря в Москве стартует уникальный аукцион: портал ARTinvestment.RU представляет шедевры классического искусства XIX и ХХ веков и редкие работы неофициальных художников 1960-х годов. Среди работ «Охота на медведя зимой» (1879) кисти Василия Григорьевича Перова (резервная цена: $900 тыс.), лирический пейзаж Алексея Кондратьевича Саврасова «Сельский вид в окрестности Москвы при закате солнца» (1858) (резервная цена: $800 тыс.), а также картина одного из главных русских пейзажистов второй половины XIX века Ивана Ивановича Шишкина «На окраине леса» (1871) (резервная цена: $600 тыс.).
Руководитель ARTinvestment.RU Егор Борисович Молчанов: «Это важное событие для Москвы, поскольку все работы, выставленные на аукцион, представляют исключительную ценность и редкость. Вообще шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке и, тем более, на аукционе. Так, работа Перова «Охота на медведя зимой» из ряда знаменитых полотен на тему охоты, которые сейчас украшают музейные собрания Третьяковской галереи и Русского музея. То есть появление картины музейного уровня размером в полтора метра с уникальным провенансом, который можно проследить с 1892 года, является уникальным событием не только для России, но и для аукционов уровня Sotheby's - и их экстравещей, представленных на вечерних торгах. Что касается работы Саврасова - известно, что он в 1856–1857 годах писал пейзажи окрестностей Москвы и Санкт-Петербурга, и из шести таких работ известно местоположение только одной - «Сельский вид в окрестностях Москвы при закате солнца», находящейся в частном собрании. Ее мы и представляем на аукционе. Также уникальна работа Куинджи "Радуга" - появление его картин всегда редкость, я уже не говорю о частных коллекциях».
Заявленные работы представлены в Галерее «21-й век» (Гороховский переулок, 7) в дни работы аукциона.
Фото: пресс-служба