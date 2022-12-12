Редкую работу Василия Перова выставили на аукционе в Москве за $900 тыс.

Руководитель ARTinvestment.RU Егор Борисович Молчанов: «Это важное событие для Москвы, поскольку все работы, выставленные на аукцион, представляют исключительную ценность и редкость. Вообще шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке и, тем более, на аукционе. Так, работа Перова «Охота на медведя зимой» из ряда знаменитых полотен на тему охоты, которые сейчас украшают музейные собрания Третьяковской галереи и Русского музея. То есть появление картины музейного уровня размером в полтора метра с уникальным провенансом, который можно проследить с 1892 года, является уникальным событием не только для России, но и для аукционов уровня Sotheby's - и их экстравещей, представленных на вечерних торгах. Что касается работы Саврасова - известно, что он в 1856–1857 годах писал пейзажи окрестностей Москвы и Санкт-Петербурга, и из шести таких работ известно местоположение только одной - «Сельский вид в окрестностях Москвы при закате солнца», находящейся в частном собрании. Ее мы и представляем на аукционе. Также уникальна работа Куинджи "Радуга" - появление его картин всегда редкость, я уже не говорю о частных коллекциях».



Аукцион продлится с 12 декабря до 16 декабря и будет проходить на сайте https://auction.artinvestment.ru/

Заявленные работы представлены в Галерее «21-й век» (Гороховский переулок, 7) в дни работы аукциона.

Фото: пресс-служба