Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» стартовал в Москве

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Сталкер»

Фестиваль открылся лентой «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Показ состоялся 10 декабря. В этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Смотр продлится до 15 декабря.Всего планируется показать 63 картины. Пять документальных лент вошли в информационную программу, остальные — в конкурсную. Зрителей ждут 15 полнометражных фильмов, 32 игровые и документальные короткометражки и 11 анимационных короткометражных работ.«Сталкер» является единственным в стране кинофестивалем, нацеленным на поощрение авторов проектов о правах человека. Его название отсылает к фильму Андрея Тарковского, в котором мастер говорил об общечеловеческих ценностях, рассказали в пресс-службе.