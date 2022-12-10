Правительство РФ учредило гранты в сфере народного творчества

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о грантах на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Со следующего года на поддержку творческих проектов в сфере народной культуры будут направлять 100 млн рублей. Предполагается выделять средства для 15-25 проектов, включая фольклорные экспедиции, уточнила зампред правительства.





Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала об итогах проведения Года культурного наследия. По ее словам, в ведомство поступило рекордное количество предложений, которые были обработаны.





Основной план включал 36 масштабных событий, программа — 180 мероприятий. Запланированные акции состоялись или завершаются. В региональные планы вошло более 6 тысяч событий, добавила глава министерства.





Среди событий Года — образование Ассоциации этнографических музеев , проведение Конгресса фольклористов с международным участием, презентация «Золотой антологии народной культуры» Дома народного творчества им. Поленова, разработка культурно-туристического маршрута «Многоликая Россия», поддержка восьми фильмов о культуре народов страны, премьерное проведение Детской фольклориады и Фестиваля детских национальных коллективов и многое другое.





Также в 2022 году в 15 регионах работали фольклорные экспедиции. Специалисты выявили 52 нематериальных культурных объекта: обряды, исполнительские традиции, кухня, костюмы.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ