Кристен Стюарт возглавит международное жюри Берлинале в 2023 году

09.12.2022

Кристен Стюарт возглавит международное жюри Берлинале в 2023 году
Американская актриса, сценаристка и режиссер станет председателем международного жюри 73-го Берлинского кинофестиваля, сообщила его пресс-служба.

Руководители смотра Мариэтт Риссенбек и Карло Чатриан назвали ее «одной из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения», имеющей большой опыт работы, а также «идеальным мостом между США и Европой».

В настоящее время любимая многими зрителями и критиками актриса работает над своим полнометражным режиссерским дебютом — экранизацией бестселлера «Хронология воды» Лидии Юкнавич.

В наступающем году Берлинале пройдет с 16 по 26 февраля.

Фото: кадр из фильма «Облака Зильц-Марии»