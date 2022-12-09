Кристен Стюарт возглавит международное жюри Берлинале в 2023 году

Американская актриса, сценаристка и режиссер станет председателем международного жюри 73-го Берлинск...
Новый ролик по российской игре со стремительными драками и перестрелками под песню Примадонны в тя...
О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяслав...
Генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова посетили здание, в котором располагает...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника, работающие над восстановлением церк...
Американская актриса, сценаристка и режиссер станет председателем международного жюри 73-го Берлинск...
Новый ролик по российской игре со стремительными драками и перестрелками под песню Примадонны в тя...
О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяслав...
Генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова посетили здание, в котором располагает...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника, работающие над восстановлением церк...
Постановка предназначается для глухих, слабослышащих и слышащих зрителей, сообщила «Культура Петербу...
Работы отечественных художников, скульпторов и фотографов можно увидеть до 29 декабря, сообщили Go...
Премьерные показы спектакля по пьесе Островского пройдут 17, 18 декабря и 6 января, сообщили Gornovo...
Первый открытый российский фестиваль авторского кино подвел итоги работы, сообщил «БК».
Музей музыки представил экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников азербайджанс...
VI Международный форум завершился церемонией награждения победителей VIII Российского смотра-конкурс...
Российский фестиваль анимационного кино и киностудия начали принимать анимационные проекты на совмес...
В шорт-лист третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского вошли 13 претендентов в двух номинация...
Новую экранизацию главного произведения короля ужасов снимут Intrepid Pictures и Amazon Studios, рас...
Гонконгский актер, режиссер и мастер боевых искусств ведет переговоры о съемках четвертой части коме...
Голливудский режиссер признался изданию Comic Вook в отсутствии интереса к созданию кинокомиксов.
Авторы аниме по игре Cyberpunk 2077 представили в соцсетях арт-кроссоверы с персонажами других ада...
Сиквел фильма 2018 года с подзаголовком «Потерянное королевство» может стать последним для актера ...
Список возглавила «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на итоги опроса ...
Пятая часть мультфильма об огре и его друзьях все-таки может состояться. Об этом актер сообщил на ...
09.12.2022