Кристен Стюарт возглавит международное жюри Берлинале в 2023 году

Фото: кадр из фильма «Облака Зильц-Марии»

Руководители смотра Мариэтт Риссенбек и Карло Чатриан назвали ее «одной из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения», имеющей большой опыт работы, а также «идеальным мостом между США и Европой».В настоящее время любимая многими зрителями и критиками актриса работает над своим полнометражным режиссерским дебютом — экранизацией бестселлера «Хронология воды» Лидии Юкнавич.В наступающем году Берлинале пройдет с 16 по 26 февраля.