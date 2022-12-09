Особняк Бахрушина открылся в Москве после реставрации

Генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова посетили здание, в котором располагается Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Комплексную реставрацию постройки XIX века министерство провело в 2019-2022 годах. Работы завершились в год 300-летия Генпрокуратуры. В здании планируют принимать зарубежные делегации, отметил Игорь Краснов.





В особняке отреставрировали кровлю, фасады, интерьеры, мраморную лестницу, камин, лепнину, скульптуры, карнизы, окна и двери; воссоздали стеклянный купол над центральной лестницей и паркет; заменили инженерные сети. Территорию рядом со зданием благоустроили.





Объект культурного наследия федерального значения площадью 1200 кв. метров построили в начале XIX века в Замоскворечье. В конце столетия каменное трехэтажное здание с пристройкой приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин. По его решению дом капитально отремонтировали и перестроили в стиле эклектики по проекту архитектора Карла Гиппиуса. Особняк приобрел архитектурную ценность благодаря фасаду с ренессансными и барочными элементами. Внешнее и внутреннее убранство сделали изысканным и богатым. На второй этаж провели отопление, поставили новую ограду. С начала 1930-х годов особняк используется в административных целях.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ