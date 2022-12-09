Уникальную особенность утраченного храма XII века выявили при работе с фресками

Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника, работающие над восстановлением церкви Благовещения на Городище XII века, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Специалисты выявили уникальную особенность фресковой росписи утраченной церкви, когда ее фрагменты начали складываться в единое изображение. Оказалось, что у всех ликов церкви Благовещения — сине-голубые глаза. Реставраторы подчеркнули, что это уникальный случай для храма XII века. В то время глаза обычно изображались черными.





В доступе есть всего 2% фрагментов живописи церкви, которые удалось извлечь археологам. И даже эта маленькая часть очень интересна исследователям. Так, ранее в росписи храма нашли надписи на кириллице и глаголице. Филологи уже расшифровали более 150 кириллических надписей и порядка 20 глаголических.





Заведующая Центром реставрации монументальной живописи Тамара Анисимова рассказала, что работы над фресками Рюрикова городища продолжаются четвертый год и регулярно приносят новые открытия.





Церковь Благовещения на Городище представляет особый случай для реставраторов: не сохранилось ни одного изображения постройки или материала о ней, поскольку ее не стало уже в XIV веке. Специалисты опираются только на иконографические аналогии и опыт, отметила она.





На месте храма XII века построили новую церковь, которую разрушили в годы войны. Сохранившиеся элементы обоих построек выставлены на Рюриковом городище.





По словам Анисимовой, в Новгороде ведется очень масштабная работа с руинированной живописью. Ежегодно археологи раскапывают новые артефакты, остатки храмов, которые поступают реставраторам. Все это позволило накопить большой опыт, в том числе в реставрации фресковой живописи, основоположником которой в городе стал Александр Греков. Сегодня реставраторы развивают его методы с учетом современных технологий.





Фото: руины храма, построенного на месте церкви XII века / Фидель22. CC BY-SA 4.0