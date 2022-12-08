Литературная премия «Большая сказка» объявила короткий список

Фото: пресс-служба РГДБ

В короткий список первой номинации вошли семь претендентов, выпустивших книги в 2021-2022 годах: Ирина Гурина с «Первоклассными смешинками», Ксения Беленкова («Господин Кто-нибудь»), Станислав Востоков («Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо»), Майя Лазаренская с «Делом о музейном слоне», Елена Пономарева («Дед — Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши»), Юлия Симбирская («Лапин. Сказки на ночь») и Галина Соболева («Писатель Ёжиков и другие».Шорт-лист второй номинации включает Валентину Дёгтеву с двумя работами: «Сбежали шахматы» и «Куклы из Коробкино» (с соавторстве с Дмитрием Сиротиным); Дарью Сафонову с «Зубастой энциклопедией»; Зулю Стадник с «Щенком Йожиком в поисках косточки» и Светлану Щелкунову с «Троллем Васей из троллейбуса № 10».Жюри под председательством писателя Андрея Усачева по итогам голосования определит трех финалистов в «Сказке» и одного победителя в «Веселом учебнике». Имена лауреатов назовут 15 декабря на церемонии награждения в РГДБ в Москве.За первое место в «Сказке» предполагается денежный приз 600 тысяч рублей, за второе — 400 тысяч, за третье — 200 тысяч. В категории «Веселый учебник» — 300 тысяч рублей.В этом году на конкурс поступило 323 произведения. В лонг-лист вошли 15 работ в «Сказке» и восемь сочинений — в «Веселом учебнике».Премию «Большая сказка» учредили в 2020 году наследники Успенского, Минкультуры РФ и др. Ее вручают для поощрения авторов художественных и научно-популярных сочинений, прививающих детям любовь к чтению.