Джеймс Кэмерон назвал единственного супергероя, о котором хотел снять фильм

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Постановщик «Титаника» и двух «Аватаров» не планирует в будущем снимать кинокартины по комиксам, поскольку не интересуется постановкой лент в этом жанре.При этом Кэмерон добавил, что у него был интерес к Человеку-пауку, что он назвал «уникальной вещью» и объяснил «личной любовью» к персонажу. Однако историю Дружелюбного соседа уже «хорошо обработали другие люди», добавил собеседник портала. Также он подчеркнул, что не пытается дискредитировать студии Marvel или DC.16 декабря состоится долгожданная премьера фильма «Аватар: Путь воды», который поклонники ждали 13 лет. Ранее режиссер говорил о планах снять пять частей «Аватара». В случае слабых кассовых сборов сиквела он не исключал, что может ограничиться трилогией. При этом недавно постановщик поделился идеями по поводу шестого и седьмого фильмов фэнтези-франшизы. Первые зрители «Пути воды» оказались в восторге от сиквела.