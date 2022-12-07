В Петербурге впервые представят раннюю оперу Жоржа Бизе «Иван Грозный»

Фото: Pixabay

Команда проекта нашла нотные записи неизвестной российской публике оперы и отреставрировала их. Визуальные образы создал Вячеслав Окунев. За постановку отвечал худрук «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров. До сегодняшнего дня опера почти не ставилась, поэтому в театре ее дебют называют мировой премьерой, отметил постановщик.По его словам, в отличие от других произведений об Иване Грозном, где он предстает жестоким и желчным правителем, в опере французского композитора зрители увидят молодого и влюбленного человека.Партитура «Ивана Грозного» осталась незавершенной и долгое время считалась утраченной. В 1933 году ноты обнаружили в Парижской консерватории. Постановка создана в 1862-1864 годах.