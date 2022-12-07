Джеймс Кэмерон изменил название мультсериала «Аватар: Легенды об Аанге»

Создатели анимационного шоу предполагали назвать его «Аватар», однако канадский режиссер уже выкупил права на фильм с таким названием. Об этом в соцсетях рассказал постановщик мультфильма Джанкарло Вольпе.





По его словам, название сериала пришлось изменить в 2004 году, когда его собирались выпускать в эфир. В итоге в названии появился подзаголовок The Last Airbender, в российской версии — «Легенда об Аанге». При этом мультфильм Nickelodeon дебютировал в 2004-м, а «Аватар» Кэмерона — в 2009 году.





Вольпе сыронизировал над подзаголовком сиквела полнометражного фильма «Путь воды». По его словам, если триквел назовут «Мастера магии огня», то команда «Легенды об Аанге» «устроит бунт». В мультфильме действие разворачивается в мире, где люди управляют четырьмя стихиями (воды, огня, земли и воздуха).





Премьера «Пути воды» состоится 16 декабря. В сети уже появились первые отзывы на продолжение «Аватара»: зрители остались в восторге от визуальных эффектов и эмоционального накала.





«Легенду об Аанге», завершившуюся в 2008 году на третьем сезоне, планируют дополнить полнометражными мультфильмами. Первая лента дебютирует в 2025-м.





Фото: кадр из Avatar: The Last Airbender