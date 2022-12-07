К юбилею Музея имени Андрея Рублева пройдет научная конференция

10 декабря исполняется 75 лет со дня учреждения музея в 1947 году постановлением Совета министров СССР № 3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве».

За годы существования музей благодаря активной экспедиционной и собирательской деятельности сформировал одну из крупнейших коллекций русского религиозного искусства XII – начала XX веков. Сегодня коллекция музея насчитывает более двадцати тысяч экспонатов. Основатели и первые сотрудники музея видели свою задачу в том, чтобы сохранить для будущих поколений сокровища национальной культуры. Они проводили большую научно-экспедиционную работу: обследовали закрытые, полуразрушенные иконы, требовавшие реставрации и исследования, привозили в Москву.

На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с русским религиозным искусством, при этом особое внимание будет уделено истории формирования коллекции музея, ее изучению и каталогизации, а также художественным и иконографическим особенностям памятников собрания.

Фото: Минкультуры РФ