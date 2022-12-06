В Государственной Думе обсудили совершенствование семейной политики

В работе Экспертного совета приняли участие заинтересованные государственные организации и институты гражданского общества.

От Министерства культуры Российской Федерации в заседании участвовала заместитель Министра Надежда Преподобная. Она выступила на тему: «Формирование государственного заказа и обеспечение контроля качества его исполнения в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей».

«Минкультуры России ведет комплексную просветительскую деятельность, направленную на продвижение традиционных нравственных идеалов, укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентичности», - отметила Надежда Преподобная.

Так, например, среди утвержденных приоритетных тем государственной поддержки кинопроизводства в 2023 году – защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя, героизм и самоотверженность российских воинов, проявленные в ходе спецоперации.

В своем выступлении Надежда Преподобная также подчеркнула, что особое внимание ведомство уделяет работе с детьми и молодежью, сохранению преемственности поколений.

Фото: Минкультуры РФ