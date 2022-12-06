Премьеру «Джорджа и Тэмми» с Джессикой Честейн посмотрели 3,3 млрд зрителей

Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об этом написал Deadline.





В день премьеры, 4 декабря, первый эпизод George & Tammy с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном собрал почти 3,3 млн телезрителей. В статистике учитывались пользователи платных каналов, посмотревших серию в эфире или в день релиза на Showtime, Paramount Network и CMT.





Шоу рассказывает об отношениях начинающей кантри-певицы Тэмми Уайнетт и состоявшегося исполнителя кантри и алкозависимого Джорджа Джонса. Сюжет основан на книге дочери музыкантов Жоржетт Джонс. Брак ее родителей продлился шесть тяжелых лет. При этом за время официальных отношений они выпустили несколько совместных пластинок, ставших жемчужинами жанра. После развода певцы продолжали периодическое творческое сотрудничество.





Фото: кадр из «Джорджа и Тэмми»