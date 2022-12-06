«История Джеффри Дамера» стала третьим проектом Netflix с 1 млрд просмотров

Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового рекорда. Об этом сообщается в соцсетях онлайн-платформы.





Шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» посмотрели более 1 млрд часов на Netflix. По этому показателю он замкнул тройку лидеров, возглавляемую «Игрой в кальмара» и следующим за ним четвертым сезоном «Очень странных дел».





В октябре сериал стал вторым самым просматриваемым сериалом сервиса среди англоязычных проектов за всю историю «Нефтликса».





«Монстр» дебютировал в конце сентября. Шоу рассказывает о преступлениях американского маньяка от лица подростков и мужчин, на которых он нападал. Дамер убивал их, насиловал их тела и ел их. Его поймали, судили и посадили в тюрьму, где он был убит.





Создателями сериала выступили Райан Мерфи и Иан Бреннан. Главную роль сыграл Эван Питерс, который после окончания съемок попросил у шоураннеров «нормальную» роль в следующем проекте.





В ноябре стало известно о продлении «Монстра» на два сезона. Сериал станет антологией, которая будет рассказывать о разных «монстрах», оказавших серьезное влияние на общество.





Фото: кадр из «Истории Джеффри Дамера»