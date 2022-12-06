Представлены новые «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским и Юрой Борисовым

Представлены новые «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским и Юрой Борисовым

06.12.2022

Презентация состоялась в Фонде кино на очной защите проектов компаний-лидеров кинопроизводства, сообщил «БК».