Мариинский театр готовит премьеру оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Новую редакцию собственной постановки 1994 года готовит Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последняя большая эпическая опера Римского-Корсакова. Само ее длинное название адресует к былинным сказаниям, к их неторопливому, поэтически образному слогу. Сюжет оперы в существе своем близок к библейским притчам: это история о силе человеческой природы, одухотворенной верой. Той силе, которая побеждает бесовскую «нежить» (слова самого композитора) искренностью и истовостью веры. В последний период своей жизни Римский-Корсаков находился на вершине творческой зрелости, но постоянно занимался обновлением своего музыкального языка. Он писал: «Я чувствую, что вступаю в какой-то новый период и что овладеваю приемом, который у меня до сих пор являлся как бы случайным…». Именно в «Китеже» результаты этих поисков достигли совершенного воплощения, как в больших хоровых сценах, так и в монологах солистов.