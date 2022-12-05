Мариинский театр готовит премьеру оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

05.12.2022
24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Новую редакцию собственной постановки 1994 года готовит Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последняя большая эпическая опера Римского-Корсакова. Само ее длинное название адресует к былинным сказаниям, к их неторопливому, поэтически образному слогу. Сюжет оперы в существе своем близок к библейским притчам: это история о силе человеческой природы, одухотворенной верой. Той силе, которая побеждает бесовскую «нежить» (слова самого композитора) искренностью и истовостью веры. В последний период своей жизни Римский-Корсаков находился на вершине творческой зрелости, но постоянно занимался обновлением своего музыкального языка. Он писал: «Я чувствую, что вступаю в какой-то новый период и что овладеваю приемом, который у меня до сих пор являлся как бы случайным…». Именно в «Китеже» результаты этих поисков достигли совершенного воплощения, как в больших хоровых сценах, так и в монологах солистов.
Мировая премьера оперы состоялась 7 февраля 1907 года в Мариинском театре и прошла с исключительным успехом, которому предшествовали полтора года напряженных репетиций. Многие идеи композитора даже молодому поколению артистов казались чересчур радикальными. Общий язык все же был найден, и композитор высоко оценил плоды нелегкого совместного труда.
А Мариинский театр впоследствии неоднократно возвращался к «Китежу»: постановки 1910, 1918, 1958, 1994, 2001 годов долгое время украшали репертуар, приглашая каждого зрителя в особый, таинственный и философский мир. Спустя 28 лет к своему спектаклю 1994 года вновь обратится режиссер Алексей Степанюк, который и вернет его на сцену в обновленной редакции — как сценического действия, так и оформления. В постановочной команде также художник по костюмам Ирина Чередникова, художник по свету Егор Карташов, художник по видео Вадим Дуленко, ассистент по пластике Илья Устьянцев.
Фото: пресс-служба Мариинки