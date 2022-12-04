Жители и гости Санкт-Петербурга смогут бесплатно посетить Кунсткамеру

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут бесплатно посетить Кунсткамеру

04.12.2022

День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антропологии и этнографии бесплатно. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения, пишет издание «Невские новости».