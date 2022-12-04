Скончался заслуженный артист России Александр Калашниченко

04.12.2022

Скончался заслуженный артист России Александр Калашниченко

В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сообщается на сайте Пермского театра юного зрителя.

Причина смерти не называется.

Калашниченко — заслуженный артист России. Проработал в Пермском ТЮЗе с 1988 по 2016 год.

Артист был занят в таких постановках, как «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Гоголя, «Вишневый сад» Чехова, «Недоросль» Фонвизина, «Гроза» Островского и других.

Фото: Pixabay