Скончался заслуженный артист России Александр Калашниченко

Причина смерти не называется.





Калашниченко — заслуженный артист России. Проработал в Пермском ТЮЗе с 1988 по 2016 год.





Артист был занят в таких постановках, как «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Гоголя, «Вишневый сад» Чехова, «Недоросль» Фонвизина, «Гроза» Островского и других.





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