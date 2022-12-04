Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет вечер памяти актера Алексея Баталова

Будет представлена программа Светланы Тома и Федора Егорова «Дорогой мой человек». Она была подготовлена к грядущему юбилею актера: 20 ноября 2023 года Алексею Владимировичу исполнилось бы 95 лет.





Премьера программы состоится при поддержке Тульского отделения ПАО Сбербанк.





Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года.





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