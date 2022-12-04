Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет вечер памяти актера Алексея Баталова

Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауре...
4 декабря в Музее Победы прошла церемония посвящения в "витязи". В величественном Зале Сла...
В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сооб...
10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного ар...
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. ...
Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауре...
4 декабря в Музее Победы прошла церемония посвящения в "витязи". В величественном Зале Сла...
В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сооб...
10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного ар...
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. ...
В бродвейском театре «Маркиз» будет поставлен мюзикл с песнями Бритни Спирс, информирует Variety. ...
3 декабря в филиале Музея Победы — Ржевском мемориале Советскому солдату прошла торжественная церемо...
3 декабря, в День Неизвестного солдата, у Музея Победы почтили память всех безымянных героев. Военно...
В образе предводителя орков предстанет британский актер Сэм Хэзелдайн, сообщил Deadline. ...
Кадры из первой ленты пятой фазы киновселенной Marvel представили на Comic Con в Бразилии и опубли...
Выступление артиста прошло в Ледовом дворце в честь его 60-летия. О напряженной атмосфере мероприяти...
За один вечер в столичном кинотеатре представят все пять эпизодов третьего сезона, выпущенного под...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался утром 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе форум...
В Москве подвели итоги конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской шко...
Результаты завершившейся четвертой фазы киновселенной «Марвел» не удовлетворили руководство материнс...
Полнометражную игровую картину по мотивам инди-игры снимет студия Story Kitchen, сообщил Deadline....
Вместе с британским актером каст приквела первой части Dune пополнили Джейд Аноука и Крис Мэйсон, со...
Постановщик фантастического экшна Зак Снайдер объявил в соцсети Vero об окончании съемочного процесс...
Общество кинокритиков Нью-Йорка назвало лучшие кинокартины и кинодеятелей 2022 года, сообщает ТАСС с...
04.12.2022