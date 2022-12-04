Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет вечер памяти актера Алексея Баталова

04.12.2022

Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет вечер памяти актера Алексея Баталова

10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного артиста СССР Алексея Баталова, пишет ТАСС.

Будет представлена программа Светланы Тома и Федора Егорова «Дорогой мой человек». Она была подготовлена к грядущему юбилею актера: 20 ноября 2023 года Алексею Владимировичу исполнилось бы 95 лет.

Премьера программы состоится при поддержке Тульского отделения ПАО Сбербанк.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года.

Фото: Pixabay