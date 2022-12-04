Свыше 50 новобранцев приняли присягу у Ржевского мемориала Советскому солдату

Более 50 новобранцев 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина дали клятву верно служить Отечеству. На присяге присутствовали родственики и друзья новобранцев. "Присяги, клятвы, торжественные обещания регулярно проходят у подножия монумента Советскому солдату. Мемориальный комплекс уже давно стал знаковым местом не только для жителей Тверской области, но и всей нашей страны", - отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

32-я дивизия – воинское формирование в составе 6-й армии ВВС и ПВО, главная задача которого – несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, ведение разведки в воздушном пространстве, уничтожение средств воздушного нападения противника в полёте (при возникновении подобных угроз), а также участие в ведении противоракетной обороны. Фото: пресс-служба Музея Победы