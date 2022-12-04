В Музее Победы почтили память безымянных солдат

«Наш священный долг – помнить героев, отдавших свою жизнь за Родину и чьи имена так и остались неизвестны», - отметили организаторы.

В этот день активисты поискового объединения «Тризна» представили однодневную выставку, посвященную неизвестным солдатам. В экспозицию вошли десятки раритетов, найденных во время поисковых работ на местах сражений в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Это личные вещи и предметы быта красноармейцев, а также пистолеты-пулеметы и винтовки. "Сегодня мы показываем на выставке уникальные предметы. Это большой массив документов, найденный в Карелии. Поисковикам удалось обнаружить сейф, принадлежавший саперной роте ленинградского народного ополчения. В этом сейфе хранились списки личного состава, приказы, карты, текст военной присяги и т.д. Часть этих материалов была передана в архив Министерства обороны, а остальные раритеты посетители могут увидеть в нашей экспозиции", - рассказал руководитель отряда Кирилл Долинский.

Кроме выставки, для гостей были организованы бесплатные экскурсии по экспозиции " Подвиг Армии", а также концерт, литературно-музыкальный спектакль и кинопоказ.

Фото: пресс-служба Музея Победы