Вышел проморолик фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Вышел проморолик фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
03.12.2022
Кадры из первой ленты пятой фазы киновселенной Marvel представили на Comic Con в Бразилии и опубликовали на ютьюб-канале Marvel Entertainment.
В ролике показали историю Скотта Лэнга / Человека-муравья: от сцен из первого фильма до кадров из грядущей ленты, которая откроет новую фазу и Сагу Мультивселенной. Действие «Квантомании» разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Главные герои, бывшие и действующие Человек-паук и Оса, продолжают исследование квантового мира и встречаются с Кангом Завоевателем, который перемещается по мультивселенной и во времени.
По словам режиссера Пейтона Рида, зрителей ждет путешествие по странным местам и встреча с антагонистом, не похожим на предыдущих оппонентов, включая Таноса.
«Квантомания» дебютирует на широких экранах 17 февраля.
Ранее Тhe Сosmic Сircus сообщал, что «Марвел» пересматривает проекты пятой и шестой фазы и может отказаться от выпуска некоторых из них. Проверка проводится из-за переизбытка контента.