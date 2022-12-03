Вышел проморолик фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Кадры из первой ленты пятой фазы киновселенной Marvel представили на Comic Con в Бразилии и опубликовали на ютьюб-канале Marvel Entertainment.





В ролике показали историю Скотта Лэнга / Человека-муравья: от сцен из первого фильма до кадров из грядущей ленты, которая откроет новую фазу и Сагу Мультивселенной. Действие «Квантомании» разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Главные герои, бывшие и действующие Человек-паук и Оса, продолжают исследование квантового мира и встречаются с Кангом Завоевателем, который перемещается по мультивселенной и во времени.





По словам режиссера Пейтона Рида, зрителей ждет путешествие по странным местам и встреча с антагонистом, не похожим на предыдущих оппонентов, включая Таноса.





«Квантомания» дебютирует на широких экранах 17 февраля.



