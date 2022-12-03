Писатель Илья Штемлер умер на 90-м году жизни

О кончине прозаика ТАСС сообщила подруга его семьи, поэтесса Татьяна Семенова.





По ее словам, Штеплер скончался утром 3 декабря от последствий ковида. До этого он неделю находился в реанимации. 18 января были предполагалось отметить 90-летие писателя, добавила Семенова.





Илья Штемлер родился в Баку, где получил техническое образование. После окончания института перебрался в Ленинград. Публиковаться начал в журналах «Смена» и «Юность». Его литературный метод предполагал погружение автора в отрасль, которую впоследствии он описывал. Так, он поработал в Пулковской обсерватории, таксопарке, крупном универмаге; был проводником поезда, сотрудником архива, предпринимателем и др. Его романы адаптировались для театральной сцены и телевидения. Также Штемлер писал сценарии и пьесы.





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