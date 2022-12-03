«Художественный» покажет финальный сезон «Королевства» Ларса фон Триера

«Художественный» покажет финальный сезон «Королевства» Ларса фон Триера

03.12.2022

За один вечер в столичном кинотеатре представят все пять эпизодов третьего сезона, выпущенного под заголовком «Исход», сообщила пресс-служба.