Марк Стронг сыграет императора в сериале «Дюна: Сестричество»

03.12.2022
Вместе с британским актером каст приквела первой части Dune пополнили Джейд Аноука и Крис Мэйсон, сообщил Deadline.
Стронг предстанет в образе императора Коррино, Ануока сыграет одну из участниц Бене Гессерит, а Мэйсона утвердили на роль мастера меча Кейрана Атрейдеса. Как стало известно ранее, актерский ансамбль возглавят Ширли Хендерсон и Эмили Уотсон, которые сыграют сестер Харконнен. Роль императрицы Натальи исполнит Индира Варма.
События Dune: The Sisterhood развернутся за 10 тысяч лет до сюжета «Дюны» Дени Вильнева. Сестры объединяют женщин в тайную организацию, которая становится сильным политическим и геополитическим актором, известным как Бене Гессерит.
Постановкой шоу по роману Фрэнка Герберта занимается Йохан Ренк. Создательница — Элисон Шапкер. Среди исполнительных продюсеров значится Дени Вильнев. Дата релиза пока не уточняется.
Фото: кадр из Kingsman: The Secret Service