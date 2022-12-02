Выставка «Дар» музея «Абрамцево» открылась в Ярославле

02.12.2022
Экспозиция работает в Ярославском художественном музее со 2 декабря по 29 января, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Новый экспозиционный проект включает 30 произведений из коллекции журнала «Наше наследие», переданной в подмосковный музей-заповедник. Посетители могут увидеть работы московских художников, созданные в прошлом веке и в начале XXI.
Выставка «Дар» дополняет постоянную экспозицию Ярославского музея «Искусство XX века», в которой представлены картины до 1960-х годов.
Всего в коллекции «Нашего наследия» 259 работ нескольких поколений авторов ХХ — начала XXI веков. Журнал появился в 1988 году по инициативе академика Д.С. Лихачева и издавался до 2019 года. Его коллекция сложилась из даров современных художников Н. Андронова, А. Айземана, Н. Егоршиной и др.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ