Губернатор Петербурга доложил президенту о развитии туристического кластера «Санкт-Петербург. Марина»

Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту России Владимиру Путину о развитии туристического кластера на территории бывшей строительной площадки «Горская», говорится в Telegram главы города.



«Место — историческое. Здесь начинался Комплекс защитных сооружений, Кольцевая дорога. Это будет новый город-верфь», — говорится в сообщении.



Беглов добавил, что площадь кластера составит 160 гектаров, на которых будут размещены общественные зоны, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов, историческая верфь «Полтава» и комплекс киностудии «Газпром-медиа» с тематическим парком.



«Жители и гости города смогут пользоваться услугами станции водных видов спорта, круглогодичного бассейна и водных аттракционов, посетить тематический "Парк маяков" и каток, а также экстримпарк, искусственный тренировочный водоем и многие другие объекты», — рассказал губернатор.



Беглов добавил, что особое внимание будет уделено детям, для которых будут созданы объекты образовательного кластера — детские исследовательские лаборатории, различные секции.



«Благодаря реализации этого проекта дополнительный турпоток может составить 1,33 млн человек. Будет создано 7 тысяч рабочих мест», — сказал Беглов.



Губернатор поблагодарил президента за поддержку петербургских проектов, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего этот проект.









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